Ambulantes autorizados vão ter que usar crachá

Os 14,3 mil ambulantes autorizados a trabalhar no município do Rio vão ter que usar crachás, de acordo com o programa Ambulante Legal, lançado nesta segunda (6) e que organiza a identificação dos profissionais liberais. A decisão foi publicada no "Diário Oficial do Município". A iniciativa, que prevê a atualização cadastral dos ambulantes, vai começar nos bairros de Copacabana e Leme, na zona sul, e Méier, na zona norte. A implantação na cidade como um todo vai ocorrer de forma progressiva, no prazo de até 18 meses.Os ambulantes, então, passam a ter que usar obrigatoriamente uma identificação contendo nome, número de inscrição municipal e QR Code (código de barras bidimensional de resposta rápida) com informações cadastrais disponíveis no Cuca (Cadastro Único do Comércio Ambulante).A tecnologia vai permitir o acesso imediato a informações sobre eles não só por parte dos agentes fiscalizadores, como também pela população. Será possível ver a foto do ambulante, conferir o local em que está autorizado a atuar e as mercadorias que pode vender. Os ambulantes também vão ter que comprovar a procedência do material por meio do documento fiscal, sob pena de apreensão, e garantir que o entorno do local de trabalho se mantenha limpo.O Ambulante Legal também prevê a realização de um censo de vendedores irregulares na cidade, bem como a implantação de políticas públicas de qualificação profissional aos trabalhadores. Os profissionais terão, por exemplo, acesso às informações e aos benefícios garantidos ao MEI (Microempreendedor Individual).Os titulares de licença para comércio ambulante vão ter 30 dias para fazer a atualização cadastral através de formulário a ser disponibilizado no site www.ambulantelegal.rio . Os que tiverem em conformidade com os registros do Cuca vão ser convocados por meio de publicação no "D.O." para conclusão do cadastro e entrega do crachá de identificação. A coordenação do trabalho de fiscalização e apoio à Secretaria Municipal de Fazenda, responsável pelo programa, caberá à Seop (Secretaria Municipal de Ordem Pública).