Ambulantes fazem novo protesto no Centro do Recife

Ambulantes que trabalham no centro do Recife voltaram a protestar nas ruas do bairro de São José, na manhã dessa quarta-feira (4). É o segundo dia consecutivo de manifestações para reivindicar o direito de trabalhar na área. Os trabalhadores reclamam de uma ação de retirada dos comerciantes informais realizada pela Diretoria Executiva de Controle Urbano (Dircon) da Prefeitura do Recife.





Na manhã da última terça-feira (3), a Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano do Recife (Semoc) realizou uma fiscalização aos ambulantes não cadastrados das ruas da Penha e Direita, no Bairro de São José. Em nota, a Semoc informou que tem trabalhado para melhorar o ordenamento do comércio informal do Recife, a exemplo do que aconteceu nos bairros de Casa Amarela, Nova Descoberta, Água Fria, Afogados.



A secretaria afirma que os ambulantes não cadastrados foram notificados sobre a impossibilidade de permanecer na área. Na área, cerca de 130 comerciantes informais estão autorizados a permanecer, desde que nos locais indicados e em equipamentos autorizados. Os comerciantes cadastrados que hoje vão permanecer nas ruas, serão abrigados no Centro Comercial do Cais de Santa Rita, que está em obras e vai ter duas etapas inauguradas ainda este ano.

O grupo de manifestantes ateou fogo em pneus mais uma vez nas proximidades do cruzamento das avenidas Dantas Barreto com a Nossa Senhora do Carmo. Eles alegam que foram proibidos de trabalhar e que tiveram mercadorias apreendidas.Temendo confusão, comerciantes dos bairros de Santo Antônio e São José decidiram fechar as portas. Houve corre-corre e a população ficou assustada.Cerca de 20 pessoas participam do ato desta quarta-feira. A Polícia Militar informou que enviou uma equipe do 16º Batalhão para monitorar o ato. No entanto, parte das lojas, principalmente no bairro de São José, permanece fechada. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife está com diretoria reunida para avaliar a situação.