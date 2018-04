Alunos do Prouni Recife passam a ter direito ao Passe Livre

Os 1.080 estudantes do Prouni Recife, programa que oferece bolsas de estudos gratuitas em instituições de ensino superior, poderão andar de ônibus sem pagar passagem. A partir desta segunda-feira (16) , eles podem se cadastrar para garantir o direito ao Passe Livre. O investimento anual da prefeitura será de R$ 1,4 milhão.





Para ter direito ao Passe Livre, os bolsistas ativos deverão se dirigir ao posto de atendimento do VEM (Rua da Soledade, nº 259, Boa Vista), desta segunda (16) até sexta (20), das 8h30 às 17h30, levando RG, CPF e comprovante de residência com CEP. As passagens serão fornecidas já no mês de maio. As viagens gratuitas mensais são correspondentes ao Anel A.



Histórico

Em 2014, o Recife tornou-se a primeira cidade brasileira a instituir o Passe Livre para a rede municipal de ensino. Atualmente, mais de 13 mil estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do Programa Travessia (que corrige a distorção idade-série) têm direito ao benefício.

A prefeitura vai creditar 70 passagens, por mês, nos cartões de passagens e os créditos poderão ser utilizados em todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados, dentro do limite dos créditos concedidos.A estudante de enfermagem Larissa Mylena Souza, 19 anos, foi a primeira estudante a receber o cartão do Passe Livre. "É gratificante ter essa oportunidade de utilizar o transporte público com essa ajuda de custo", contou a jovem. Larissa defende que decisão é importante, porque dinheiro gasto com passagem será empregado em alimentação, xerox e na compra dos equipamentos utilizados no curso de enfermagem.