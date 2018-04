Alunos devem tirar carteira de estudante até segunda

O prazo para que alunos beneficiados pelo VEM Passe Livre possam solicitar a sua Carteira de Estudante 2018 acaba na próxima semana

Termina na próxima segunda-feira (30) o prazo para que alunos que possuem o VEM Passe Livre, do Governo do Estado, possam solicitar a sua Carteira de Estudante 2018. A prorrogação foi necessária por conta da baixa adesão deste público ao processo de emissão do documento e, consequentemente, a possível perda do benefício. Por decreto, a partir deste ano, todos os estudantes que fazem parte do programa devem ter a Carteira de Estudante.

Atualmente, 93.757 estudantes da rede pública estadual e cotistas da Universidade de Pernambuco (UPE) estão aptos a receberem o benefício. Desses, apenas 21.284 alunos, o que representa em média 24%, solicitaram a Carteira de Estudante 2018 pelo site do Grande Recife Consórcio e fizeram o pagamento do boleto, referente à aquisição do documento.

Devido ao Decreto nº 44.107/2017, a partir deste ano, os beneficiários do VEM Passe Livre deverão ter a Carteira de Estudante. A medida é uma forma de equiparar todos os alunos que têm direito ao benefício àqueles que pagam meia passagem nos ônibus por meio do VEM Estudantil.

A Carteira de Estudante 2018 pode ser solicitada pelo site www.granderecife.pe.gov.br, no link "Carteira Mais Prática", fornecendo o nome completo e data de nascimento. Se as informações que surgirem estiverem corretas, basta o solicitante confirmar e um boleto no valor de R$ 12,45 será gerado. O título pode ser pago em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. A partir do momento que a pessoa paga o boleto emitido, a Carteira fica pronta em até 30 dias.

Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações os usuários podem entrar em contato com o Grande Recife Consórcio, por meio da Central de Atendimento ao Cliente (0800 081 0158) ou Whatsapp (99488.3999), somente para reclamações.