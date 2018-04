Alunos de Etecs do ABC disputam título de empreendedorismo tecnológico

A unidade de São Caetano participa do projeto desde 2016, quando recebeu destaque em dois projetos desenvolvidos por seus alunos: Amor em Leite (conecta mães lactantes a bancos de leite materno para prematuros) e Walp (mostra para doadores as ONGS próximas e suas necessidades).



Os alunos das Escolas Técnicas (Etecs) Jorge Street, em São Caetano, e Lauro Gomes, em São Bernardo, participam do programa Startup In School (SiS). O projeto é um curso de inovação, empreendedorismo e tecnologia em formato de competição e prevê que os estudantes criem um aplicativo para celular que traga soluções socialmente relevantes.Neste sábado (14) acontece a segunda etapa da primeira fase do programa, com a participação dos alunos da escola de São Caetano. A primeira etapa aconteceu no último sábado (7) com a presença dos alunos do ABC e simultaneamente, de uma escola de Cubatão, no litoral de São Paulo."Entendemos que receber o Startup in School é uma oportunidade preciosa para ratificar a cultura de empreendedorismo na escola, divulgar e expandir a utilização de técnicas e dar oportunidades aos alunos de concorrerem à mentoria de aceleração", afirmou a diretora da Etec Jorge Street, Madalena Medeiros.