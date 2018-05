Alunos da rede pública seguem sem aulas devido à greve

Expectativa do governador do DF, Rodrigo Rollemberg, é que a situação seja normalizada na terça-feira(29)

As aulas na rede pública do Distrito Federal estarão suspensas nesta segunda-feira(28), devido à greve dos caminhoneiros. Os alunos estão sem aula desde a última sexta(25), quando a falta de combustível em todo o DF atingiu níveis críticos.



As creches conveniadas com a Secretaria de Educação devem seguir funcionando, segundo recomendação feita pelo governador Rodrigo Rollemberg (PSB). A expectativa é de que s aulas sejam retomadas normalmente a partir desta terça-feira (29), mas tudo depende do abastecimento.



Além da suspensão das aulas, os postos de saúde permanecerão nesta segunda apenas atendendo serviços de urgência, devendo normalizar os atendimentos também a partir de terça. Nos hospitais, a prioridade também é para o atendimento de urgências e emergências. Cirurgias eletivas e outros procedimentos deverão ser remarcados.



De acordo com Rollemberg, os hospitais têm oxigênio para mais uma semana. O secretário de Saúde, Humberto Fonseca, informou também que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estão funcionando normalmente.



Transportes Públicos

Os ônibus de transporte coletivo circularão normalmente hoje(28) e amanhã(29). Do mesmo modo, o Metrô-DF continuará estendendo em uma hora o seu horário de funcionamento nas horas de pico, de manhã e à noite, além de trabalhar com sua capacidade máxima.