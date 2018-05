Alerj vota redução na alíquota do diesel nesta terça (29)

A Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio) vota nesta terça (29), em regime de urgência, o projeto de lei que prevê redução de quatro pontos percentuais no ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do diesel, que pode passar dos atuais 16% para 12%. Os deputados estaduais fazem sessão extraordinária às 14h30, para analisar a proposta, enviada à Casa pelo governador Luiz Fernando Pezão, na última sexta (25).



A medida faz parte de um acordo firmado entre o Governo do Estado e representantes das transportadoras de combustível e do Sindcargas (Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas), em reunião na última quinta (24), com a presença do presidente da Alerj, o deputado estadial André Cecilian, no Palácio Guanabara.