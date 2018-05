Alerj autoriza Estado a fazer empréstimo de R$ 3 bilhões

Dinheiro deverá ser usado para pagamento de fornecedores e prestadores

Na tarde desta terça-feira (15), a Alerj (Assembleia Legistativa do Rio de Janeiro) autorizou o governo do estado a fazer um empréstimo de R$ 3,05 bilhões para pagamento de fornecedores e presetadores. O empréstimo foi determinado pelo projeto de lei 3.871/18, que teve 37 votos a favor e 20 contra. O governador Luiz Fernando Pezão tem 15 dias para sancionar a proposta.



O empréstimo será realizado em leilão reverso, ou seja, os credores que oferecem maior desconto terão prioridade no pagamento. A dívida do Estado com fornecedores está em cerca de R$ 10 bilhões e a expectativa é que este valor seja quitado com o financiamento.



"A experiência no Estado do Rio e em outros estados mostra que leilões reversos como o que faremos gera descontos de no mínimo 30% e no máximo 60% a 70% de desconto. Com isso vamos reduzir nosso endividamento e melhorar a prestação de serviços à sociedade", afirmou o governador Pezão.



Caso o dinheiro do empréstimo seja usado para outros fins, o governo ficará proibido de tomar outros financiamentos até o fim do Regime de Recuperação Fiscal.