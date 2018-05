Alerj aprova redução de ICMS sobre o diesel

Projeto do governador Pezão reduz imposto de 16% para 12%

Na tarde desta quarta-feira (30), a Alerj (Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) aprovou a redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o diesel de 16% para 12%. A proposta seguirá para sanção do governador Luiz Fernando Pezão.



O projeto é de autoria do próprio governador, foi fruto de um acordo entre o Estado e representantes dos caminhoneiros e deveria ter sido votado na última terça. Porém, divergências entre deputados e técnicos da secretaria da Fazenda fizeram com que a votação fosse adiada para o dia seguinte. Isso porque os deputados queriam que a medida se estendesse a outros tipos de combustíveis, como gasolina e etanol. Por outro lado, os técnicos argumentavam que a extensão causaria prejuízo de mais de R$ 1 bilhão aos cofres do Estado.



"Houve muita divergência entre os deputados, que queriam reduções de alíquotas de outros combustíveis, o que o Governo não aceitava por causa da perda de arrecadação. Fizemos um acordo para discutirmos na próxima semana a questão da redução do ICMS do gás de cozinha. Ainda estamos discutindo com o governo o impacto dessa medida. O importante é que avançamos", afirmou André Ceciliano (PT), presidente em exercício da Alerj.



Com a medida, o governo estima uma queda de R$ 15 milhões por mês na receita, porém espera compensar essa perda de duas formas: com o aumento das tarifas de energia elétrica, reajustadas em maio e que irão gerar cerca de R$ 30 milhões a mais de receita por mês, e com o maior número de caminhoneiros abastecendo no estado.



"Essa medida vai aumentar a competitividade do Rio, o que levará a um aumento da arrecadação estadual. Muitos caminhoneiros que passavam pelo Rio preferiam abastecer nos estados vizinhos devido aos menores preços do diesel", explicou Eduardo Rebuzzi, presidente da Fetranscarga (Federação do Transporte de Cargas do Estado do Rio de Janeiro).