Alerj aprova reajuste de 5% para servidores do judiciário

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou, nesta quinta-feira (28), reajuste de 5% para servidores do Poder Judiciário, funcionários de serviços auxiliares do Ministério Público e servidores da Defensoria Pública do Estado.

O governador Luiz Fernando Pezão tem 15 dias para sancionar ou vetar o aumento. Se aprovado, ele passa a valer a partir do dia 1º de setembro. Conforme os sindicatos das categorias, que lotaram as galerias da assembleia na votação, os 5% não representam um aumento real no salário.

"Não é um aumento salarial, e, sim, uma reposição da perda inflacionária, um direito nosso garantido pela Constituição. Foram muitas concessões, porque esse projeto e de 2015, e aceitamos um acordo para ele valer a partir de setembro. Lamentamos a situação do Estado, mas o servidor não pode ser prejudicado pela má gestão pública", argumentou José Carlos Arruda, diretor do departamento jurídico do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio (SindJustiça-RJ).