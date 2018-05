Alerj aprova novos conselheiros para a Agetransp

Agência reguladora dos transportes no Estado agora tem quatro novos nomes em seu conselho, indicados por Pezão

Apesar de contestadas pelo MP (Ministério Público), que chegou a abrir uma ação civil pública, as nomeações dos quatro conselheiros da Agetransp, a agência reguladora dos transportes no Estado, foram aprovadas nesta terça (22), pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado).



Os nomes de Murilo Provençano dos Reis, Carlos Correia (PDT), José Fernando Moraes Alves e Aline Paola Câmara de Almeida foram indicados pelo governador Luiz Fernando Pezão. Eles vão exercer um mandato de quatro anos no cargo.



Em sua ação, o Ministério Público reclamava da falta de "conhecimento na área" dos escolhidos por Pezão. Após o episódio, o governador manteve dois dos indicados que deveriam ser barrados, na opinião do MP, e trocou os demais: a ex-chefe de gabinete do deputado Paulo Melo (MDB), atualmente preso pela Lava Jato, Lucineide Marchi; a ex-deputada Graça Matos; e o ex-prefeito de Volta Redonda Gothardo Lopes.



Detalhes sobre os novos conselheiros



A recondução de Carlos Correia para o conselho da Agetransp foi aprovada por 39 votos sim, quatro votos não e 12 abstenções. Ele foi o único indicado que já era conselheiro da agência, cargo que ocupa desde 2014. Correia foi deputado estadual por quatro mandatos entre 1986 e 1998, além de vice-prefeito de São João de Meriti e secretário de Educação do município.



Por 37 votos a favor, dez contrários e nove abstenções, também foi aprovada a nomeação de Murilo Provençano dos Reis, que atualmente trabalha na Secretaria de Estado de Governo. Entre 1997 e 2007, trabalhou no Tribunal de Contas do Estado, além de ter ocupado cargos na Prefeitura de Paracambi e na Secretaria de Estado da Casa Civil.



Já Aline Paola Braga Câmara de Almeida teve sua nomeação como conselheira aprovada por 42 votos favoráveis, cinco contrários e doze abstenções. Ela é professora da FGC (Fundação Getúlio Vargas) e compõe o quadro da Procuradoria do Estado desde 1998.



O quarto conselheiro nomeado ontem foi José Fernando Moraes Alves, aprovado no cargo por 37 votos sim, oito não e dez abstenções. Ele já atuou como delegado e detetive da Polícia Civil, além de cumprir mandatos na Câmara de Vereadores da capital fluminense.