Alerj adia decisão sobre redução do ICMS do diesel

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)

A medida faz parte de um acordo firmado entre o Governo do Estado e representantes das transportadoras de combustível e do Sindcargas (Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas), em reunião na última quinta (24), com a presença do presidente da Alerj, o deputado estadial André Ceciliano, no Palácio Guanabara.

A votação do projeto de lei que prevê diminuição do ICMSsobre o diesel, de 16% para 12%, foi adiada pela Alerj (Assembleia Legislativa do Estado), nesta terça (29), por falta de consenso. A nova sessão para discutir a proposta é amanhã, quarta (30), às 13h, em nova sessão extraordinária.O projeto recebeu 66 emendas no plenário. Dentre as principais mudanças, os deputados queriam que a redução da alíquota valesse para todos os tipos de combustíveis, e não somente o diesel. Sem conseguir calcular os impactos da redução nos cofres públicos, os técnicos da Secretaria da Fazenda ameaçaram retirar a pauta, fazendo com que a votação fosse adiada.