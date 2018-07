Alaíde Damo exonera últimos aliados de Atila Jacomussi

No início do mês já haviam sido exonerados Israel Aleixo, conhecido como Bell (PSB), que comandava o Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá) e Márcio de Souza (PSB) da chefiava o Gabinete e a Comunicação.Após os primeiros afastamentos o PSB se declarou oposição à atual gestão. Medida que deve ser confirmada em reunião do partido marcada para esta semana.Átila Jacomussi foi detido no dia 9 de maio por suspeitas de envolvimento em desvios de verba da merenda escolas. Ele obteve o direito de responder em liberdade no último dia 15 de junho das acusações de participar de esquema de desvio de verbas da União destinadas à educação e teve R$ 87 mil apreendidos em sua residência.