Água de Corumbá IV deverá chegar ao DF no mês de dezembro

Segundo a Caesb, 80% das obras do sistema de captação já estão prontas e a água será dividida entre o DF e o Entorno

Com 80% das obras concluídas, a água do sistema de captação Corumbá IV deverá chegar às torneiras dos brasilienses a partir de dezembro, promete a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). A promessa do governo é de que na primeira fase o sistema capte 2800 litros de água por segundo e divida igualmente entre o DF e três cidades do Entorno.



Para criar o sistema de captação, os governos do DF e de Goiás já investiram cerca de R$ 275 milhões cada. Para o chefe do Executivo local, Rodrigo Rollemberg (PSB), o reservatório irá garantir o abastecimento da capital federal pelos próximos 20 anos.



"Muito se foi gasto, mas muitos benefícios a população do DF e do Entorno terão de retorno. Podemos afirmar que com esse sistema o abastecimento de água estará garantido pelas próximas duas décadas", afirmou Rollemberg.



O Lago Corumbá, com 173 quilômetros quadrados, tem capacidade para fornecer água para até 1,3 milhão de pessoas. Em extensão, o reservatório é três vezes maior que o Lago Paranoá.



Quase duas décadas depois

O projeto para trazer água de Corumbá IV foi planejado ainda no ano 2000, pelo então governador Joaquim Roriz. Desde então, a obra se arrastava em embaraços jurídicos e políticos.



A última interrupção na obra ocorreu há dois anos, em agosto de 2016, quando o Ministério Público Federal em Goiás (MPF/GO) e a Controladoria-Geral da União questionaram os valores superfaturados das bombas de captação da água. De acordo com os promotores, os valores estavam 388% maiores e o Ministério das Cidades suspendeu os repasses.



Com a crise hídrica do DF, o governo da capital federal pressionou e conseguiu que as obras fossem retomadas em outubro de 2017. Em um acordo de transparência, o Ministério das Cidades voltou a repassar os recursos e o valor das bombas foi reduzido de R$ 34,9 milhões para R$ 15,4 milhões.