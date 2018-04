Ex-governadores viram réus por irregularidades no Mané Garrincha

Agnelo Queiroz (PT) e José Roberto Arruda (PR) estão entre os 12 investigados

A Justiça Federal aceitou as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal (MPF) contra 12 pessoas por suspeita de esquema de propina na construção do estádio Mané Garrincha. Entre os nomes que viraram réus estão os ex-governadores de Brasília Agnelo Queiroz (PT) e José Roberto Arruda (PR); além do ex-vice-governador Tadeu Filipelli (MDB).



O caso é investigado no âmbito da Operação Panatenaico, que chegou a prender os suspeitos temporariamente em 2017. As denúncias foram apresentadas no dia 6 de abril deste ano. Eles são investigados pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e fraude à licitação.



O conteúdo das denúncias não pôde ser divulgado devido ao sigilo dos termos de colaboração dos executivos da construtora Andrade Gutierrez – empreiteira responsável pela construção do Mané Garrincha, em um consórcio com a empresa local Via Engenharia. Os promotores pediram a retirada do sigilo e aguardam resposta.



Os outros denunciados são: Nilson Martorelli, ex-presidente da Novacap (empresa pública responsável pela licitação da reforma do estádio); Maruska Lima Holanda, ex-diretora de Obras da Novacap; Afrânio Roberto de Souza Filho, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do DF; Fernando Márcio Queiroz, dono da Via Engenharia; Alberto Nolli Teixeira, executivo da Via Engenharia; os empresários Sérgio Lúcio Silva de Andrade e Jorge Luiz Salomão; o advogado Luiz Carlos Alcoforado, que representa Agnelo; e José Wellington Medeiros, que prestou serviços para Arruda.



Construção

O Mané Garrincha foi reformado por um consórcio formado pelas empresas Andrade Gutierrez e Via Engenharia. O MPF calcula um superfaturamento de R$900 milhões na obra. Os desvios teriam sido destinados para a cúpula dos governos de Agnelo e Arruda. O estádio custou R$ 1,5 bilhão aos cofres públicos.