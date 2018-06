Agefis retira propagandas irregulares do Plano Piloto

De acordo com o Governo de Brasília, ao longo do ano de 2017, foram retiradas as propagandas irregulares de médio e grande porte em Sobradinho, Sudoeste e Águas Claras.





A Agência de Fiscalização do Distrito Federal (Agefis) iniciou neste sábado (2) uma operação para retirar propagandas publicitárias irregulares na Asa Sul. As atividades devem ser realizadas até terça-feira (4).De acordo com o cronograma, as próximas regiões a passar pela fiscalização será os setores Bancário e Comercial - sul e norte. O objetivo é cumprir a determinação da Lei nº3035/2002, que especifica as regras de fachadas de prédios.Neste primeiro dia, foram realizadas a notificação e multa devido a publicidades irregulares localizadas nas quadras 1 e 5 do Setor Comercial Sul e na quadra 2 e projeção 17 do Setor Bancário Sul.