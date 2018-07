Aeroporto Santos Dumont reabre após nevoeiro

O Aeroporto Santos Dumont reabriu, nesta segunda-feira (23), após nevoeiro na cidade do Rio de Janeiro. O Aeroporto Santos Dumont e o Galeão operam com auxílio de instrumentos, para pousos e decolagens.

Segundo a Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET), houve registro de névoa em diversos pontos da cidade e nevoeiro nos arredores do Santos Dumont. O Santos Dumont paralisou as atividades por volta das 6h45 e só reabriu para pousos e decolagens por volta das 9h15.

O Centro de Operações Rio chegou a alertar motoristas para terem cuidado nas ruas, já que a névoa podia afetar a visibilidade nas vias da cidade. Segundo o Alerta Rio, o nevoeiro é a condensação do ar próximo da superfície. A visibilidade horizontal fica restringida para abaixo de 1 km. A névoa, por sua vez, também é formada quando há condensação de vapor d’água, mas nesse caso a visibilidade horizontal fica restringida entre 1 e 5 km.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, o nevoeiro já se dissipa na cidade e o sol aparece aos poucos no Rio de Janeiro.