Aeroporto recebe combustível nesta segunda

O Aeroporto de Brasília recebeu na tarde desta segunda-feira (28) 24 caminhões-tanques com querosene de aviação (QAV), com cerca de 1,3 milhão de litros de combustível ao todo. Com este reforço o nível de querosene aumentou de 15% para 55%A quantidade de combustível é suficiente apenas para um dia normal de funcionamento no aeroporto. Até às 18h de ontem, as aeronaves não tinham sido abastecidas. Para que as aeronaves sejam reabastecidas é necessário uma série de testes para analisar a qualidade do combustível. A restrição para pouso apenas de aviões que não necessitem de reabastecimento para seguir, continua.O carregamento veio do terminal de Betim (MG). Para chegar ao DF, os caminhões foram escoltados por 100 militares do Exército em um comboio de oito carros.