Aeroporto do Recife terá sistema de autodespacho de bagagem

O Aeroporto Internacional do Recife, na Zona Sul da cidade, será o primeiro do Brasil a receber um sistema de autodespacho de bagagem. A tecnologia Self Bag Drop ficará disponível no segundo semestre de 2018. Porém, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a data exata do início do serviço está em definição.





Com menos tempo de espera, otimização de espaço e estrutura e a possibilidade de redução de custos das companhias, a ferramenta será integrada com as facilidades do terminal e vai aproveitar as instalações já existentes. As condições de autodespacho observarão as políticas de cada companhia aérea.



O projeto inclui também a ferramenta de check-in compartilhado, ferramenta que reunirá as plataformas das empresas aéreas num mesmo totem de autoatendimento, permitindo que o passageiro faça seu registro de embarque sem precisar enfrentar filas das companhias, o que otimizará os espaços e dará mais opção a quem embarca nos aeroportos da Infraero atendidos pela solução.



Monitoramento

Além da melhora no atendimento ao passageiro, o autodespacho de bagagem e o check-in compartilhado darão informações mais detalhadas e precisas à Infraero sobre o embarque dos passageiros.



O sistema poderá gerar relatórios sobre o número de viajantes por voo, horário do último embarque, ocupação dos portões de embarque e quantidade de pessoas embarcadas. Esses dados integrarão as informações entre as áreas operacional, financeira e comercial.

Os outros seis aeroportos – Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Curitiba (PR), Belém (PA), Goiânia (GO) e Maceió (AL) - receberão os sistemas até o final deste ano e no começo do primeiro trimestre de 2019. O objetivo é aprimorar o atendimento aos passageiros e otimizar a infraestrutura dos aeroportos.O autodespacho de bagagem é uma solução já adotada em diversos aeroportos do mundo, como na Irlanda e Coreia do Sul. Nos terminais da Infraero, ela permitirá a realização do check-in nos terminais de autoatendimento e despacho de malas de maneira rápida e fácil, além de melhorar a capacidade de atendimento do aeroporto e das empresas aéreas.