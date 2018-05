Aeroporto do Recife está sem combustível

Acabou o combustível no Aeroporto Internacional do Recife, localizado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da cidade, por conta da greve dos caminhoneiros. Um informe da administração do aeroporto aponta que o abastecimento está indisponível. Já a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que administra o terminal, informou que está operando com restrição.





No início da manhã, a companhia aérea Azul já havia confirmado o cancelamento de nove voos com saída de Recife. O terminal permanece aberto para pousos e decolagens. Porém, só pousa na pista aeronaves que têm querosene para dar seguimento ao próximo trecho. Segundo a Infraero, o terminal aéreo está dependendo das carretas que saem do Porto de Suape, em Ipojuca, na região metropolitana do Recife (RMR), mas que não tem uma previsão de retorno.A Infraero recomenda que os passageiros procurem as respectivas companhias aéreas para saber a situação dos seus voos. Já às empresas, a estatal orienta que façam a consulta sobre a disponibilidade de combustível na origem e no destino do voo programado.