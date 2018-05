Aeroporto de Brasília tem quatro voos cancelados por falta de combustível

Voos cancelados em decorrência do esgotamento do combustível (todos partindo do #AeroportoBSB):

Gol - 1718 - Teresina

Latam - 3705 - Congonhas (São Paulo)

Azul - 2926 - Guarulhos (São Paulo)

American Airlines - AAL 214 - (Miami) — AeroportoBSB (@AeroportoBSB) 25 de maio de 2018

Por falta de combustível, quatro voos que sairiam de Brasília foram cancelados na manhã desta sexta-feira (25). De acordo com a Inframerica, empresa que administra o aeroporto, o estoque de querosene QVA - usado na aviação - está esgotado no terminal.Os voos cancelados foram: um da Gol que seguiria para Teresina; um da Latam para São Paulo (Congonhas); um da Azul para São Paulo (Guarulhos) e um internacional da American Airlines que seguiria para Miami nos Estados Unidos da América.A Inframerica informou que não pretende fechar o aeroporto de Brasília, porém segue com o racionamento de combustível e só pousaram no terminal as aeronaves que não precisarem realizar o reabastecimento. A empresa não informou se novos voos poderão ser cancelados ao longo desta sexta, a orientação é que os passageiros chequem todas as informações com suas companhias aéreas.