Aeroporto de Brasília só tem combustível até a manhã de sexta

Greve dos caminhoneiros impede a chegada de combustível para os aviões

O aeroporto de Brasília informou, no começo da noite desta quinta-feira (24) que só tem combustível para as aeronaves até amanhã desta sexta-feira (25).



"O abastecimento de aeronaves no #AeroportoBSB segue restrito. As operações no Terminal estão garantidas até a manhã desta sexta-feira (25). A Inframerica, no entanto, mantém o alerta ligado e somente pousam aqui aeronaves com combustível para decolar para outro aeroporto", divulgou o aeroporto, por meio de uma rede social.



Mais cedo, manifestantes bloquearam as vias de acesso ao aeroporto. Com o protesto, um longo congestionamento se formou nas vias de acesso. A Polícia Militar foi chamada ao local para ajudar no controle do tráfego