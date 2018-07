Aeroporto de Brasília oferece promoções de estacionamento para passageiros

Os descontos chegam a significar uma redução 50% do valor usual

Após recente reforma, o estacionamento do Aeroporto de Brasília está oferecendo promoção para os motoristas. Os descontos podem passar de 50%, redução que pode beneficiar os clientes que utilizam o estacionamento por hora, dia ou mês.



A promoção vale até 31/08/18, e é exclusiva para quem comprar ticket pelo site do Aeroporto (www.bsb.aero). Os preços são variados e as maiores reduções são para o estacionamento B, localizado no bolsão externo do terminal.



Com os descontos, o passageiro paga R$ 9,90 por 1h de permanência e R$ 29,90 pela primeira diária - valores 30% inferiores ao pago presencialmente nos quiosques. A maior diminuição vale para o passageiro que deixar o carro de quatro dias a um mês, com preço único de R$ 139,90, desconto que chega a 58% do valor regular.



A promoção e a melhoria de sinalização e acesso do usuário até o terminal fazem parte de uma ação do Aeroporto para melhorar o conforto dos passageiros.



"Nas pesquisas realizadas com usuários, as maiores queixas são relacionadas a localização das estações de pagamento, sinalização, o acesso ao terminal e o preço. Escutamos nossos passageiros e estamos nos esforçando para aperfeiçoar o espaço", comenta Ian Joels, representante da Inframerica.