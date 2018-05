Aeroporto de Brasília começa a ser reabastecido

26.05.2018 14:40

De acordo com a Inframerica, quatro caminhões de querosene chegaram nesta tarde no terminal; combustível ainda não pode ser usado

O aeroporto de Brasília recebeu no início da tarde deste sábado (26) quatro caminhões-tanque carregados com querosene de avião (QAV). Entretanto, de acordo com a Inframerica, empresa que administra o local, os combustíveis ainda não podem ser usados pois serão testados para avaliar se ainda estão aptos o abastecimento das aeronaves.



Ao todo, 240 mil litros foram entregues, 60 mil em cada veículo. Porém, quantidade é suficiente para encher apenas 5% das reservas de combustível do terminal. Os caminhões chegaram ao terminal por escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



A Inframerica informou que enquanto o combustível não estiver apto para uso, as medidas de "atenção" continuam: apenas aeronaves com capacidade de decolar podem pousar no aeroporto.





De acordo com a PRF, outros quatro caminhões de querosene destinados ao aeroporto de Brasília estão parados próximos ao quilômetro 10 de Valparaíso (GO). Eles foram identificados e as negociações para a liberação começaram.

Desde terça-feira (22), o Aeroporto de Brasília está sem abastecimento regular de combustível. E na sexta (25), o estoque de querosene acabou. Até então, o último caminhão-tanque que abasteceu o aeroporto tinha chegado na quinta (24), por volta das 15h.



Voos cancelados

Com a falta de combustível o terminal teve vários voos 40 cancelados neste sábado. A orientação da Inframerica é de que os passageiros procurem suas companhias aéreas e confirmem se seus embarques estão mantidos.