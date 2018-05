Aeronave militar cai no Rio de Janeiro

A Polícia Rodoviária Federal disse que o avião caiu nas proximidades da Rodovia Rio-Santos (BR-101), próximo à Cidade das Crianças, mas não chegou a atingir a pista.

#FABesclarece Hoje, 24/05, por volta das 07h40, uma aeronave F-5F da Força Aérea Brasileira sofreu uma pane após a decolagem da Ala 12 (Base Aérea de Santa Cruz) no Rio de Janeiro. Os pilotos conseguiram se ejetar. Mais informações em breve. pic.twitter.com/w0a9Lld1bE — ForçaAéreaBrasileira (@portalfab) 24 de maio de 2018

Uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) caiu na manhã desta quinta-feira (24) em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. O avião sofreu uma pane e a queda ocorreu em uma área de mata.Os dois pilotos que estavam na aeronave acionaram o dispositivo de segurança e foram ejetados. De acordo com a FAB, eles foram socorridos e levado para hospital militar. Ainda não se sabe o estado de saúde deles.A Força Aérea informou que o avião envolvido no acidente é do modelo F-5F e uma das aeronaves de caça do 1° Grupo em Santa Cruz. Ele decolou da Base Aérea e caiu poucos minutos depois, por volta das 7h40, após sofrer pane."Equipes de investigação da FAB estão no local para apurar fatores contribuintes da ocorrência.", informou a instituição em nota.