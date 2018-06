Aedes aegypti coloca Brasília em alerta

Capital ficou ao lado de outras 15 cidades que estão em alerta para as doenças de dengue, zika e chikungunya

Mesmo com uma redução de mais de 50% dos casos de dengue, zika e chicungunha neste ano, Brasília está agora entre as 16 capitais brasileiras que estão em alerta por causa dessas doenças, de acordo um balanço do Ministério da Saúde. A capital federal apresentou índice de infestação predial (IPP) entre 1% e 3,9% e, por isso, ficou em alerta.



De acordo com o Ministério da Saúde, os dados do levantamento servirão de base para intensificar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. "O objetivo é que, com a realização do levantamento, os municípios tenham melhores condições de fazer o planejamento das ações de combate e controlar do mosquito", explica o Ministério da Saúde, em nota.



Em todo o Distrito Federal já foram 1.837 casos de dengue neste ano, cerca de 53% a menos que no mesmo período do ano passado, de acordo com o último boletim epidemiológico da secretaria de Saúde. No entanto, algumas regiões adminsitrativas registraram aumento de casos, como Lago Norte, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Setor de Industrias e Abastecimento (SIA), Itapoã, Paranoá e Vicente Pires. Até o momento apenas uma morte foi registrada na capital.



Já para a febre de Chikungunya, a secretaria de Saúde registrou 74 casos até o momento. As regiões com os maiores registros foram Taguatinga, Recanto das Emas e Itapoã.



No caso do zika virus houve uma redução de 56% dos casos neste ano. Em 2018, foram identificadas 58 pessoas do DF com a doença, contra 133 no mesmo período do ano passado. Taguatinga e o Riacho Fundo II foram as regiões com mais registros.



A secretaria de Saúde afirmou que mesmo com a redução dos casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, as campanhas seguirão por todo o ano. A pasta alerta que a população deve continuar com os hábitos de eliminação dos criadouros do mosquito.