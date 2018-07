Advogado pede habeas corpus para mulher e filho de médico achado morto

Defensor alega que Jussara Paes, 54 anos, e do filho dela, o engenheiro Danilo Paes, 23 anos, não podem ser consideradas pessoas perigosas

O advogado Alexandre Oliveira, responsável pela defesa da farmacêutica Jussara Paes, 54 anos, e do filho dela, o engenheiro Danilo Paes, 23 anos, entrou, nesta quarta-feira (11), com pedido de habeas corpus dos clientes. Presos na quinta-feira (5), os dois são suspeitos de matar e ocultar o cadáver do médico Denirson Paes Silva, 54 anos, marido e pai dos suspeitos.



O advogado alega que Jussara e Danilo não têm antecedentes criminais, não colocam em risco as investigações e não podem ser consideradas pessoas perigosas. Ele também informou que vai entregar os passaportes dos clientes às autoridades policiais em Camaragibe, responsáveis pelo pedido de prisão.



Nesta terça-feira (10), a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) divulgou que confirmou, por meio de exame de DNA, que o corpo encontrado na cacimba do condomínio Torquato Castro, em Aldeia, no Grande Recife, é do médico e advogado Denirson Paes. Segundo a Polícia Civil, três partes dos restos mortais foram encontradas.



Denirson Paes estava desaparecido há cerca de um mês, sendo achado esquartejado e em estado avançado de decomposição dentro de um poço com cerca de 25 metros de altura. Segundo a polícia, as duas últimas partes do corpo estavam embaixo de areia, materiais de limpeza quebrados e tijolos, que foram jogados em cima do corpo na tentativa que o cheiro dos restos mortais não saísse do poço e que o corpo fosse camuflado pelo material.