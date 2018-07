Advogado de suspeitos dará entrada em habeas corpus nesta terça

Ele também entregará os diplomas de curso superior dos suspeitos para garantir que tenham celas especiais durante a prisão preventiva

O advogado Alexandre Oliveira, responsável pela defesa da farmacêutica Jussara Paes, 54 anos, e do filho dela, o engenheiro Danilo Paes, 23 anos, disse que vai entrar nesta terça-feira (10) com pedido de habeas corpus dos clientes. Nesta segunda (9), o advogado esteve na Delegacia de Camaragibe para buscar documentos do inquérito policial sobre o assassinato e ocultação do cadáver do médico Denirson Paes Silva, 54 anos, marido e pai dos suspeitos.



Oliveira disse ainda que deverá ir à casa da família, onde teria ocorrido o crime, buscar os passaportes dos clientes, que deverão ser entregues em juízo. O advogado também entregará os diplomas de curso superior dos suspeitos para garantir que tenham celas especiais enquanto estiverem cumprindo a prisão preventiva. Jussara está detida na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, no Recife, e Danilo no Centro de Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.



Na última sexta-feira (6), a juíza Marília Falcone, da 1ª Vara Criminal de Camaragibe, decretou a prisão temporária de Jussara e Danilo. O prazo da prisão temporária corresponde a 30 dias, podendo ser renovada por mais 30 dias. Segundo a Polícia Civil ainda é cedo para dizer a motivação do crime.



Também na sexta-feira passada, peritos do Instituto de Criminalística (IC) encontraram vestígios de sangue e sinais de uma possível tentativa de ocultação do crime na residência onde morava o médico. O sangue foi encontrado em dois banheiros e um corredor da casa, entre o banheiro e cacimba onde o corpo foi encontrado, a partir do uso de uma substância chamada Luminol.