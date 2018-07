Advogado de Eike Batista promete recorrer da sentença

Empresário foi condenado a 30 anos de prisão por corrupção

O advogado de Eike Batista, Fernando Martins, informou que vai recorrer da decisão da 7ª Vara Federal Criminal, que condenou o empresário Eike Batista a 30 anos de prisão. A decisão do juiz federal Marcelo Bretas, divulgada na terça-feira (3), refere-se a fatos apurados pela Operação Eficiência, uma das fases da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro, deflagrada em janeiro de 2017.

O Ministério Público Federal (MPF) foi o responsável por denunciar o empresário, o ex-governador Sérgio Cabral e sua esposa, Adriana Ancelmo. Os demais indiciados na ação foram o braço-direito de Eike, Flávio Godinho; o ex-diretor da holding de Eike Luiz Arthur Andrade Correia; o ex-secretário de Cabral Wilson Miranda; e os operadores do mercado financeiro Carlos Carvalho, Renato Hasson Chebar e Marcelo Hasson Chebar.

Segundo a investigação, Sérgio Cabral solicitou e recebeu, entre 2010 e 2011, vantagem indevida de Eike por conta do cargo de governador. O empresário prometeu à Cabral a quantia de US$ 16.592.620,00 (R$ 51.931.582,08 no câmbio atual) para que o ex-governador atuasse de forma a favorecer suas empresas. O pagamento foi efetuado a partir de operadores. Na época, as empresas de Eike estavam à frente de vários empreendimentos no estado.

Em dezembro de 2012, Sérgio solicitou novamente vantagem à Batista. O pagamento foi de um R$ 1 milhão, que deveria ser pago ao escritório de advocacia do qual Adriana era sócia.



As penas

A denúncia do MPF foi recebida em 10 de fevereiro de 2017 pela Justiça Federal, que condenou Eike a 30 anos de reclusão em regime fechado, além de 840 dias-multa, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Apesar de ter dupla nacionalidade (brasileira e alemã), o empresário está impedido de deixar o Brasil.



Sérgio Cabral, por sua vez, foi condenado a 22 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, além de 1.140 dias-multa, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Já Adriana Ancelmo foi condenada a quatro anos e seis meses de reclusão em regime semiaberto, além de 300 dias-multa, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

A Operação Eficiência foi um desdobramento da Operação Calicute, que desbaratou a organização criminosa comandada por Sérgio Cabral. Com os acordos de delação premiada entre o MPF e os irmãos Chebar - que se apresentaram à PF e forneceram provas das transações - foi possível entender como o ex-governador e sua organização conseguiram ocultar e lavar milhões de reais de corrupção no Brasil e no Exterior.