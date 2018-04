Adutora se rompe e lojas da 304 Sul são inundadas

Bombeiros foram acionados para drenar água dos imóveis; abastecimento foi interrompido em toda a quadra

Uma adutora de água da Companhia de Saneamento do Distrito Federal (Caesb) se rompeu na madrugada desta terça-feira (10). O acidente aconteceu na 304 sul e inundou diversas lojas e o Corpo de Bombeiros trabalhou durante toda a manhã para drenar toda água do local.



Cinco viaturas e 20 militares do Corpo de Bombeiros auxiliaram na contenção do problema, que afetou seis estabelecimentos. Para realizar o trabalho, o abastecimento de água foi interrompido em toda a quadra. A previsão é de que a drenagem só seja concluída às 18h desta segunda-feira. A Defesa Civil e a Caesb também foram acionadas para comparecer ao local.



Por meio de nota, a Caesb informou que as equipes já trabalham para identificar e sanar os vazamentos, além de fazer a avaliação das estruturas das edificações. Informou ainda, que casos os comerciantes tenham tido maiores prejuízos, esses deverão acionar a companhia para avaliar possíveis indenizações.