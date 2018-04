Adolescente morre atropelado por trem na Zona Sul do Recife

Menino entrou na área do metrô, tropeçou e foi atropelado

Um adolescente morreu após ser atropelado por um metrô da linha Sul do Metrô de Recife. O acidente aconteceu entre as estações Imbiribeira e Antônio Falcão, área em que a circulação de pessoas é proibida. Segundo testemunhas, o menino entrou no local para buscar uma pipa.



A família da vítima compareceu ao Instituto de Medicina Legal (IML), na região central da capital, neste sábado (31). Eles contaram que o caso aconteceu no final da tarde da sexta-feira (30). Outros adolescentes relataram que jovem correu, tropeçou e acabou sendo atropelado.