Adolescente morre asfixiado em unidade de internação do DF

Jovem cumpria medida socioeducativa em São Sebastião e foi morto por colega de quarto

Um adolescente morreu na tarde desta quinta-feira (11) na Unidade de Internação de São Sebastião após se asfixiado por um colega de quarto. O jovem que cumpria medida socioeducativa chegou a ser socorrido e levado à UPA, mas não sobreviveu.



Segundo a Secretaria da Criança os adolescentes já compartilhavam o mesmo quarto na unidade há algum tempo, e que não havia registro anterior de confronto entre eles. No entanto, a pasta não divulgou o motivo do desentendimento dos menores.



O nome, a idade e a ficha infracional dos envolvidos não foram divulgadas porque, segundo o governo, esses dados são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Em nota, a Subsecretaria do Sistema Socioeducativo informou que "presta, agora, todo o atendimento social à família da vítima, com apoio psicológico e orientações para sepultamento".



O Ministério Público e a Vara da Infância do DF foram notificados do caso. O adolescente apontado como autor da morte foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente, e deve sofrer nova penalização.

Se uma nova internação provisória for definida, o jovem pode passar até 90 dias na Unidade de Internação Provisória. O local fica em um prédio separado, no complexo Penitenciário da Papuda.