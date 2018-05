Adolescente é morto em festa no Parque da Cidade

Vítima tinha 16 anos e foi linchada após suposto roubo de celular

Um adolescente foi espancado e morto no último sábado (26), durante uma festa no Parque da Cidade, na Asa Sul, em Brasília. Segundo depoimento de testemunhas à Polícia Civil, a vítima tentou ajudar um amigo a roubar o celular de uma jovem, da mesma idade, que também estava no evento.



O grupo de amigos da adolescente percebeu o crime e correu atrás dos suspeitos. Um deles conseguiu fugir, mas o outro foi capturado e linchado por mais de 20 pessoas.





"Em 12 anos que sou delegado de polícia, nunca tinha visto um crime

como esse. Tinha muitos adolescentes na festa e estavam embriagados", afirmou o delegado responsável pelas investigações, Ataliba Neto. Segundo ele, a vítima não tinha antecedentes criminais e a festa não tinha autorização do governo.

Até a manhã desta terça-feira (28), a Polícia Civil ainda não tinha nenhuma pista sobre a identidade dos agressores. Pessoas que estavam na festa prestaram depoimento, mas não souberam detalhar o caso porque "estavam sob efeito de álcool".

Apesar disso, a corporação diz que o caso será investigado com atenção. De acordo com outras testemunhas, o jovem morto não estava envolvido no roubo, e teria sido apontado como assaltante injustamente.