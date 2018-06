Adolescente é baleado dentro de escola durante ação policial na Maré

Segundo informações preliminares, seis pessoas morreram no tiroteio

Um adolescente de 14 anos levou um tiro na barriga, na manhã desta quarta-feira (20), dentro da escola em que estuda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. O estudante, identificado como Marcos Vinícius, foi levado de ambulância do Ciep Operário Vicente Mariano para o Hospital Getúlio Vargas, onde passa por cirurgia. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O disparo que atingiu o garoto é resultante de uma operação da Polícia Civil. Equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) estão na comunidade, e contam com o apoio de militares do Exército. Em nota, o Comando Militar do Leste informou que o "Exército apoia a operação da Polícia Civil com dois veículos blindados, fazendo o transporte em segurança dos agentes até os pontos assinalados por eles, como parte da operação". A ação ainda conta com um helicóptero.

De acordo com mensagens postadas por moradores nas redes sociais, a comunidade esteve sob intenso tiroteio pela manhã e haveria outros feridos. Conforme informações preliminares da Polícia Civil, seis pessoas morreram na troca de tiros. Elas foram levadas para o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) e para o Hospital Getúlio Vargas, mas estão sem identificação.

Outra ação

A Polícia Militar também realiza uma operação, mas na comunidade do Pavão-Pavãozinho. Houve troca de tiros com bandidos e, de acordo com a corporação, pelo menos duas pessoas ficaram feridas, e foram internadas no Hospital Municipal Miguel Couto. Outras duas foram presas.