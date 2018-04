Adolescente é apreendido após ameaçar fazer chacina em escola do DF

Por meio de aplicativo, o estudante simulou conversas e espalhou as informações em grupos da escola

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (12), em uma escola do Gama, no Distrito Federal, após ameaçar, por meio das redes sociais, fazer uma chacina com os alunos e professores da unidade educacional. O rapaz foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).



De acordo com a Polícia Militar, as conversas diziam que o adolescente "queria matar" e que "atiraria" em quem estivesse no colégio. Nas mensagens enviadas a grupos da escola na noite de quarta, o jovem afirmou ainda que estaria se preparando para o crime, divulgou imagens de uma arma e pediu para que um colega faltasse à aula.



Segundo a PM, o adolescente "simulou" os diálogos por meio de um aplicativo que permite a criação de conversas falsas no WhatsApp. Com medo, muitos alunos e professores não foram à escola na manhã desta quinta.