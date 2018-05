Adasa suspende parte do reajuste na conta de água

A suspensão da agência, inicialmente, barra apenas parte desse reajuste, de 2,06%; a Caesb tinha autorização para aumentar em 2,99% a tarifa

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento (Adasa) suspendeu nesta sexta-feira (11), parte do reajuste para conta de água que tinha concedido para a Companhia de Saneamento e Abastecimento (Caesb). A decisão foi tomada após recurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF).



O reajuste concedido tinha sido de 2,99% e passaria a ser cobrado a partir de 1º junho deste ano. A suspensão da Adasa, inicialmente, barra apenas parte desse valor, de 2,06%. Esta é a tarifa extraordinária, prevista devido à diminuição da receita da Caesb.



O outro aumento, de 0,93%, é composto pelas perdas inflacionárias. Este, por enquanto está mantido, porém a PGDF deve entrar com recurso contra ele ainda nesta sexta.





Na prática, o aumento está suspenso até que a diretoria colegiada tome uma decisão sobre o mérito do recurso. A data da reunião não foi anunciada. A Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb) foi notificada para se manifestar sobre o assunto.