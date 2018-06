Adasa receberá incentivo para recuperação do Descoberto

Agência irá receber R$ 180 mil para empregar no plantio de mudas típicas do Cerrado

A Agência Reguladora de Águas do Distrito Federal (Adasa) irá receber um incentivo de R$ 180 mil para promover uma recuperação na orla do reservatório do Descoberto. A iniciativa partiu dos produtores do Na Praia que destinaram R$ 1 de cada ingresso que foi vendido para o evento.



"Nós como produtores vimos que precisávamos como inciativa privada ajudar de alguma forma o DF a cuidar do nosso maior reservatório. Com um valor tão simbólico que foi destinar apenas R$ 1 de cada ingresso vendido chegamos a esse montante que irá fazer uma grande diferença para que nossa capital supere de vez a crise hídrica", explica Francisco Nilson, coordenador de sustentabilidade do Na Praia.



De acordo com o diretor-presidente da Adasa, Paulo Sales iniciativas como essas reforçam a importância de cada vez mais inserir temas de recuperação ambiental na capital. "Esse aporte mostra como é importante o trabalho em equipe, temos que reforçar as parcerias com a inciativa privada e com a comunidade para cada vez mais fazermos melhorias no nosso sistema hídrico", afirmou.



Segundo os organizadores, o dinheiro será empenhado na compra de duas toneladas de sementes nativas do Cerrado. O plantio deverá acontecer na próxima temporada de chuva do DF.



"Considerando que a Orla do Descoberto possui 422 hectares e que cada hectare recuperado gera, em média, dois milhões de litros de água filtrada, o volume esperado para retornar ao ciclo hídrico de Brasília nos próximos anos é de 850 milhões de litros", explicou Francisco.