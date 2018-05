Adagro alerta produtores sobre prazo para vacinação em PE

Os produtores de Pernambuco devem ficar atentos ao fim do prazo para declarar a vacinação contra a febre aftosa de seus bovinos e bubalinos. Dia 31 de maio é o último dia para imunizar os animais de todas as idades sem pagar multa.



O Estado imunizou 32% do rebanho e 80 mil produtores ainda estão inadimplentes e devem procurar a Adagro para regularizar sua situação.A regional que apresenta os menores índices é a de Petrolina com 17% de cobertura vacinal. Já a regional de Sertânia já imunizou mais de 46% dos animais.



A expectativa é que pelo menos 90% do rebanho, que é de mais de 1,7 milhão, sejam imunizados na campanha. É importante que na hora da declaração o produtor faça sua atualização cadastral, inclusive com o detalhamento do seu rebanho por sexo e idade.





O produtor deverá adquirir a vacina nas casas agropecuárias e declarar a vacinação nos escritórios da Adagro, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária (SARA). A dose da vacina custa em média R$ 1,50 e deve ser conservada em gelo. Para evitar o estresse dos animais, a vacina deverá ser aplicada nas horas mais frias do dia, pela manhã ou no fim da tarde.



O produtor que não vacinar ou declarar seus animais pagará multa e ficará impossibilitado de retirar a Guia de Trânsito Animal (GTA), documento necessário para transitar com o animal para eventos agropecuários, enviar animal para abate ou até mesmo vende-lo para outro proprietário. Este ano a multa é de R$60 por animal e R$ 300 por propriedade.