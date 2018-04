Preso acusado de participar da morte de torcedor do Botafogo

A Polícia Civil prendeu, no último domingo (22), Wallace Costa Mota, conhecido como "Tabajaras", condenado por envolvimento na morte do torcedor do Botafogo Diego Silva dos Santos, de 28 anos, atingido por um espeto de churrasco, no dia 12 de fevereiro de 2017.Agentes da 29ª DP (Madureira) fizeram a prisão, em cumprimento de mandado expedido pela 2ª vara criminal da Comarca da Capital, pela prática do crime de homicídio. Wallace, de 40 anos, estava foragido desde o fim de março do ano passado. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que o acusado participaria de um churrasco no último domingo (22) em Bangu.Os agentes foram até o local e prenderam Wallace Costa, que não resistiu à ordem.Ex-presidente da Torcida Jovem Fla, Wallace Costa foi condenado por envolvimento na morte de Diego, que morreu, de acordo com o laudo do IML (Instituto Médico Legal), após ter sido atingido várias vezes por um objeto de perfuro contundente, um espeto de churrasco que teria sido furtado de um bar nos arredores do estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, zona norte do Rio.