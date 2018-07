Acusado de matar estudante da UnB é condenado pela Justiça

Arlon Fernando da Silva morreu em dezembro do ano passado após ser assaltado na região do Palácio do Buriti; autor do crime recebeu uma pena de 25 anos

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenou Daniel de Sousa Andrade, de 21 anos pelo assassinato do estudante da Universidade de Brasília (UnB) Arlon Fernando da Silva, de 29 anos. O crime aconteceu em dezembro do ano passado em uma ciclovia próxima ao Palácio do Buriti, em Brasília, quando o universitário foi atacado e recebeu golpes de facadas.



Na decisão, o juiz Aimar Neres de Matos avaliou que a autoria do crime é "inquestionável", tendo sido comprovada pelas provas colhidas na investigação e pela confissão do acusado. Daniel foi condenado a 25 anos de prisão, porém a decisão foi em primeira instância e ainda cabe recurso.



O suspeito estava detido desde o dia 07 de fevereiro quando foi pego pela polícia em uma casa na região do Itapoã. Inicialmente, ele se manteve calado em depoimento à Polícia Civil, em seguida, disse que agiu porque a vítima se identificou como policial.



Daniel já tinha quatro passagens pela polícia por roubo de outras bicicletas na mesma região e cumpria prisão domiciliar quando matou o ciclista.



Latrocínio

De acordo com a Justiça, o estudante da UnB foi vítima do crime de latrocínio - roubo seguido de morte. Arlon foi encontrado ainda vivo no canteiro do Eixo Monumental e levado ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos.



O laudo do Instituto Médico Legal (IML) afirmou que a morte do estudante foi em decorrência de um "hemorragia aguda". O documentou apontou, ainda, que Arlon tentou se defender com uma das mãos antes de morrer.