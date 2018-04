Acusado de atropelar três e matar um se entrega à polícia

Acusado de atropelar três pessoas e matar uma na porta de uma boate na Barra da Tijuca, na última sexta (20), Renan Fernandes Nascimento, de 26 anos, se entregou na 16ª DP (Barra da Tijuca) ao lado de um advogado, na noite da última terça (24).

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária de trinta dias expedido pelo Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O Portal dos Procurados, do Disque-Denúncia, divulgou na última terça (24) um cartaz com recompensa de R$ 1 mil por informações sobre Renan.



Os rapazes atropelados comemoravam o aniversário de 26 anos de Rafael Afonso, que morreu no local após ser atingido. O crime teria acontecido após Renan discutir com um dos jovens do grupo. A Polícia conseguiu identificar o autor do crime através da placar do carro, registrada em um vídeo gravado após o ocorrido.