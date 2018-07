Acusada por morte de paciente em procedimento estético é presa

Ministério Público diz que mulher não tem formação médica

A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira (30) na Baixada Fluminense Mariana Batista de Miranda acusada pela morte de uma paciente em decorrência de um procedimento estético.



A prisão é baseada em uma denúncia apresentada pelo Ministério Público, que atribui à ela a morte de Fátima Santos de Oliveira, através da aplicação de silicone industrial nas nádegas, em 16 de março deste ano.



De acordo com o MP, Mariana não possui formação médica, nem tem conhecimento técnico para fazer o procedimento, por isso assumiu o risco de matar ao realizar a aplicação da substância. Além disso, ela teria prescrito medicações à vítima.



A perícia médico-legal confirmou que o procedimento estético foi a causa da morte da paciente.



Mariana foi presa em sua casa no bairro Mesquita e responderá por homicídio doloso e exercício ilegal da medicina.



*Com informações da Agência Brasil