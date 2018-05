Acordo entre prefeitura e RioÔnibus pode fazer passagem ir a R$ 4

Após receber o aval da Justiça, o texto leva dois dias para ser publicado no "Diário Oficial". O reajuste só entra em vigor dez dias após a publicação.

"Pelo termo, as empresas de ônibus deverão apresentar balancetes trimestrais de suas operações contábeis e financeiras. As informações serão usadas na auditoria, ainda em andamento na Secretaria Municipal de Transportes, que deverá estabelecer tecnicamente a nova tarifa. Caso fique demonstrado que o valor é inferior a R$ 4, as empresas terão que reduzir o preço das passagens e ainda oferecer a compensação pela cobrança a maior. Já se o valor constatado for superior a R$ 4, a passagem não será reajustada", informou a prefeitura, em nota, sobre o termo de conciliação.



No ano passado, a passagem, que chegou a custar R$ 3,80, sofreu duas reduções na Justiça, por conta de imbróglios entre os consórcios, a prefeitura e o Ministério Público. Desde fevereiro deste ano, a tarifa custa R$ 3,60 por determinação da Justiça. Na ocasião, a decisão foi parcialmente atendida em favor da RioÔnibus, que havia pedido que a tarifa fosse para R$ 4. A S ecretaria municipal de Transportes , no entanto, apresentou um cálculos provando que o valor ideal seria R$ 3,60 e foi atendida.

Além disso, a vida útil dos ônibus em circulação aumenta, passando de oito para nove anos, e as empresas assumem, integralmente, o custo com as gratuidades previstas em lei. O acordo ainda exige que as concessionárias restabeleçam todas as linhas que tiveram a circulação suspensa.