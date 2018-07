Ações marcam Dia Mundial de Proteção aos Manguezais

Nesta quinta (26) é celebrado o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais. Para conscientizar a população sobre a importância da preservação do ecossistema, o Espaço Ciência, localizado no Parque Memorial Arcoverde, no Complexo de Salgadinho, em Olinda, terá uma programação especial com oficinas, trilha e passeio de barco - movido à energia solar - pelo manguezal Chico Science e outras atividades de contemplação do mangue.





Completa a programação o passeio de barco, movido à energia solar, pelo Manguezal Chico Science. Com 20 mil metros quadrados, ele é o que restou do aterro promovido na região. Em 1996, quando o Espaço Ciência passou a ocupar o Parque Memorial Arcoverde, logo descobriu o valor deste ecossistema e iniciou um programa para sua conservação e manejo, definindo o manguezal como âncora do conceito de museu de ciência ao ar livre.

Para oficinas e passeios de barco, serão distribuídas 25 senhas, que devem ser pegas na recepção do Museu. Nas oficinas, o visitante aprenderá, de forma lúdica, a diferenciar as espécies de mangue. Poderá ainda observar os impactos do derramamento de óleo e como pode ser feita a limpeza deste material. Também será possível fazer a análise das águas do manguezal, utilizar material reciclado para construir caranguejos, conhecer a história do músico Chico Science e sua relação com os manguezais.Outra alternativa é participar de uma gincana na qual as perguntas são "pescadas" no espelho d’água. Ou participar do espetáculo interativo "Plástico: um vilão na natureza". Nesta peça, o público se transforma nos personagens e aprende, de maneira divertida, os impactos do descarte de resíduos plásticos no meio ambiente, mais especificamente nos manguezais.