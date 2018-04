Ações marcam um mês das mortes de Marielle e Anderson Gomes

Nas redes sociais, um "tuitaço" está marcado para este sábado (14). A hashtag #QuemMatouMarielle será utilizada em uma ação global. o objetivo é atingir os Trending Topics, assuntos mais comentados no Twitter. A Anistia Internacional encoraja os internautas a marcarem perfis de autoridades de segurança federais e do Estado do Rio.



A vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados no dia 14 de março, no Estácio, no Centro. A polícia ainda não revelou maiores detalhes sobre os responsáveis pelo crime.

Um mês após a morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, uma série de eventos relembram a data, tanto fora quanto dentro das redes.A mobilização "Amanhecer por Marielle e Anderson" acontece no sábado (14), às 6h, e acontecerá em diversos lugares do Brasil e do mundo. No Rio, está programada uma ocupação nos Arcos da Lapa, seguida da "Marcha e Tambores" em direção ao Estácio, local onde Marielle e Anderson foram assassinados.Em Brasília, haverá um sarau com destaque para a representatividade feminina nas artes, na Praça do Cidadão, em Ceilândia. Os eventos também acontecem fora do país. Em Portugal, duas manifestações estão marcadas para esta sexta (13) e para o sábado (14), com debates de mulheres ativistas, programação audiovisual, oficinas e performances artísticas.