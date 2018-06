Ações focam na proteção às crianças no São João do Recife

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos (SDSJPDDH) do Recife realiza, a partir desta sexta-feira (15), intervenções no Sítio Trindade, em Casa Amarela, na zona sul do Recife, com o objetivo de promover proteção às crianças em situação de vulnerabilidade e risco social durante os festejos juninos.





O objetivo da ação de empulseiramento, desenvolvida pela Gerência da Criança e do Adolescente do Recife, ligada à SDSJPDDH, é estimular os pais a colocarem as pulseiras com nome e telefone dos responsáveis sempre que forem com os filhos para locais de grande circulação de pessoas.



Ações de empulseiramento como esta sempre são realizadas no Carnaval, no Parque da Jaqueira, nas praias de Boa Viagem e do Pina, entre outros. O empulseiramento das crianças e o atendimento no Espaço de Proteção ocorrerão nesta sexta (15) e no próximo fim de semana (22 a 24).



Os Espaços de Proteção, que também oferecem atividades lúdicas para crianças e adolescentes, são montados pela Secretaria Executiva de Assistência Social do Recife nos grandes eventos da cidade e estão incorporados à rotina do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS), cujas equipes cotidianamente identificam situações de violação de direitos nas vias públicas da cidade.



Assim como acontece no São João, as situações mais críticas são encaminhadas aos Centros de Referência e aos Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Cras e Creas), para acompanhamento das famílias através da inserção social via políticas públicas de proteção e promoção social.



A ação de enfrentamento ao trabalho infantil e a outras violações de direitos continuam pós-festa, quando as famílias são convidadas a comparecer em atividades educativas e de sensibilização sobre proteção à infância, promovida pela equipe do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do Recife (Peti).

Todo ano, a prefeitura realiza atividades de sensibilização junto aos pais, comerciantes e demais pessoas que visitam o principal polo junino da cidade para alertá-los sobre a importância de proteger as crianças e adolescentes de exploração pelo trabalho infantil, entre outras violações de direitos que poderão ser identificadas.Para isso, a SDSJPDDH vai montar no Sítio um Espaço de Proteção - área cuja finalidade é ofertar atenção e proteção às crianças no entorno da festa. Também serão distribuídas pulseiras de identificação para as crianças que estiverem presentes no Sítio Trindade, para facilitar a localização dos pequenos, caso se percam.