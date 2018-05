Ações do Exército marcaram o 7º dia de greve em Campinas

Campinas entrou no 7º dia de greve de caminhoneiros com ações do Exército, restrições em hospitais e filas nos postos de gasolina.

A 11ª Brigada de Infantaria Leve de Campinas realizou duas operação na Replan, em Paulínia. Uma delas garantiu a retirada de caminhões-tanque para abastecer o Aeroporto de Viracopos. Do outro lado, sete caminhões-tanque saíram do aeroporto e foram escoltados até a Replan, foram abastecidos e levados de volta a Viracopos.

A outra operação garantiu a retirada de 12 carretas com gás de cozinha (GLP) para abastecer várias áreas do Estado. Seis delas foram escoltadas até Barueri e as demais, até a região de São José dos Campos.

De acordo com o Exército, a Replan está com excesso de GLP e a não retirada compromete a produção.





Hospitais

Desde as 18h de sábado (26), o Hospital das Clínicas (HC) da Unicamp restringiu os atendimentos de urgência e emergência a "casos extremamente graves". E a partir do domingo, foram suspensas todas as internações e cirurgias eletivas. "A decisão é em função da grave situação de abastecimento e de locomoção das pessoas devido ao movimento dos caminhoneiros em todo o Brasil", informou o HC em nota.

O HES - Hospital Estadual de Sumaré (SP), que também pertence à Unicamp, anunciou o cancelamento das cirurgias eletivas de grande porte que seriam realizadas hoje. A medida foi tomada, de acordo com nota divulgada pela unidade, para manter as reservas de sangue, já que houve queda nos estoques por conta da falta de doações nos postos do Hemocentro. Com a medida, o HES pretende manter a estrutura de atendimento de urgência e emergência. Cirurgias eletivas de menor porte, consultas e exames estão mantidos.

Postos

O Recap (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas) calcula que quando a greve terminar, será preciso pelo menos 10 dias para a normalização dos abastecimentos em postos de combustíveis.

Com a liberação de alguns caminhões-tanque sob escolta, um ou outro estabelecimento recebe o combustível, mas o estoque dura cerca de duas horas e carros da polícia têm prioridade.





Unicamp suspende as aulas