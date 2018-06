Acidentes com motociclistas representam 35% dos casos fatais no DF

Em 2017, 257 pessoas morreram nas vias da capital, desse total, 88 eram motociclistas

Um levantamento do Departamento de Trânsito (Detran) apontou que os motociclistas estavam envolvidos em 35% dos acidentes fatais que ocorreram em 2017 no Distrito Federal. No ano passado, 257 pessoas morreram no trânsito da capital, sendo que 88 óbitos ocorreram em acidentes com motocicletas, desses 69 eram motociclistas, 12 pedestres e sete passageiros.



De acordo com o órgão de fiscalização, a maioria das ocorrências foram registradas no período noturno, entre 18h e 23h59. A via com maior incidência foi a BR 070, na altura da região de Ceilândia.



Dos 89 motociclistas envolvidos em acidentes com mortes, 92% eram do sexo masculino e 13% não possuíam habilitação para dirigir. O Detran-DF afirmou ter intensificado as ações de fiscalização para coibir a condução de veículo após a ingestão de bebida alcoólica, motociclistas inabilitados e a falta de uso de equipamentos obrigatórios.



Em relação às infrações exclusivas de motociclistas, de janeiro a maio deste ano, foram registradas 291 multas por falta do uso de capacete, 60 por trafegar fazendo malabarismos e 384 devido à descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso.