Acidente na Penha deixa dois mortos

na altura da Rua José Maurício.

Nesta terça-feira (7), um acidente deixou dois mortos, na Penha, na zona norte da cidade. Um caminhão reboque entrou na contramão na rua Plínio de Oliveira e bateu em nove veículos e uma moto. Os policiais do 16º BPM (Penha) foram chamados ao local por conta do acidente. Segundo o jornal "O Globo", dez pessoas foram atropeladas e nove delas foram levadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, que fica no mesmo bairro. Uma mulher morreu no local.Apesar de o motorista também ter sido encaminhado para o hospital, ele não resistiu aos ferimentos e chegou morto à unidade. A causa da sua morte ainda está sendo analisada pela perícia da Polícia Civil.Segundo o COR (Centro de Operações Rio), os bombeiros, a Polícia Militar e a Guarda Municipal atuaram no local e ocuparam parcialmente a rua Venina,