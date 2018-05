Acidente fecha trecho da Anchieta por 1 hora no sentido litoral

A pista sul da Anchieta está totalmente liberada, mas o tráfego está congestionado do km 59 ao km 61, por conta de reflexo do acidente. Há lentidão ainda na pista norte da Anchieta, do km 23 ao km 17 e do km 13 ao km 10, por excesso de veículos. Demais trechos do SAI, fluindo. — Ecovias (@_ecovias) 15 de maio de 2018

Um acidente interditou parcialmente a rodovia Anchieta por cerca de uma hora, na manhã desta terça-feira (15), no sentido litoral, na altura da cidade de Cubatão, no litoral. Por conta da ocorrência, os motoristas enfrentaram congestionamento.O acidente aconteceu por volta das 8h no km 61 da estrada. Três veículos, sendo dois automóveis e um caminhão colidiram. Não há informações de feridos.A pista sul da rodovia chegou a ficar totalmente interditada por cerca de 20 minutos, depois a faixa da direita foi liberada.Já a pista norte está bloqueada para obras, no trecho de serra, no sentido capital. De acordo com a ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta Imigrantes), o planalto da Anchieta registrou tráfego lento, sentido São Paulo, do km 20 ao km 17, e do km 13 ao km 10, por excesso de veículos.